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Otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı

Karabük'te otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, olay yerindekilerin haber vermesi üzerine ambulansa hastaneye kaldırıldı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 02:50 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 02:50
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Yenişehir mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şevval Y'ye (14), il merkezinden Şirinevler Mahallesi istikametine giden Ozan Y. yönetimindeki 06 DG 8757 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerde kanlar içinde kalan çocuk, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi için karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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