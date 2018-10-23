Isparta'da otomobilin çarptığı kamyonun yakıt deposu patladı

Edinilen bilgiye göre, kaza Çünür Mahallesi’ndeki İstanbul Caddesi üzerinde geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 ETM 77 plakalı otomobil, 34 plakalı kamyonun yakıt deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun yakıt deposu patlayınca, mazotlar da yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mazot saçılan İstanbul Caddesi güvenlik gerekçesiyle temizleninceye dek bir süre trafiğe kapatıldı.

Yola dökülen mazot temizleninceye dek çevrede bulunan vatandaşlar, olası kötü bir manzarayla karşılaşıbileceği endişesiyle kısa süreli panik yaşadı. Temizlik görevlileri tarafından kısa süre sonra temizlenen yol yeniden trafiğe açılırken, araçlar da daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.