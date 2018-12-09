Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kaza,gece merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Dündar’a(70) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dündar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Yaşar Dündar, Yeni Camii’inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.