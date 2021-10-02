Otomobilin çarptığı yaya öldü

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:31 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:31

Mustafa Akın (35) idaresindeki 42 AHE 011 plakalı otomobil, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Aydın'a (63) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Aydın'ın eşi Halime Aydın, "Ben sana sürekli yoldan geçme demedim mi? Yaktın yüreğimi." diyerek gözyaşı döktü. Kadını, olay yerine gelen yakınları ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Aydın'ın cesedi, ambulansla morga götürüldü.