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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu'da karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Eski Şerife Bacı Hastanesi kavşağında karşıya geçmek isteyen 77 yaşındaki Hüseyin Karagözoğlu’na, Faruk S. yönetimindeki 37 DC 172 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaya Hüseyin Karagözoğlu yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
 

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