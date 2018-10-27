Otomobilin gizli bölmelerindeki 11 kilo eroin Konya polisine yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkıyatını önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü Eyyüp K’nin üzerinde arama yapan ekipler, daha sonra hassas burunlu narkotik köpeği “Oscar” ile araç içerisinde arama yaptı. Didik didik aranan aracın arka koltuğu üzerinde Narkotik köpeği Oscar’ın tepki vermesi üzerine sökülen koltuk içerisinde ve koltuğun altına gizlenmiş paketler halinde 11 kilo 405 gram eroin bulundu. Sürücü Eyyüp K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, araç otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.