Otomobilin hava filtresinden uyuşturucu çıktı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir otomobilin hava filtresi ve su deposuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- AA
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a giden bir otomobili Tosya D-100 kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada hava filtresi ve su deposuna gizlenmiş 1 kilo 306 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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