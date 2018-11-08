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Otomobilin hava filtresinden uyuşturucu çıktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir otomobilin hava filtresi ve su deposuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a giden bir otomobili Tosya D-100 kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada hava filtresi ve su deposuna gizlenmiş 1 kilo 306 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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