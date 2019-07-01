Otomobilin lastiğini kesip para dolu çantayı çaldılar

Adana'da bankadan para çeken bir kişinin aracının lastiğini kesip onu oyalayarak içindeki 22 bin avronun olduğu çantayı alıp kaçan 3 kişiden 2'si paranın bir bölümüyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı G.E, merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir banka şubesinden hesabında bulunan 22 bin avroyu çekti.

G.E, otomobiline binip ayrıldıktan kısa süre sonra yanına bir kişi yaklaşıp aracının sağ arka lastiğinin patladığını söyledi.

Aracını Ulucami Mahallesi'ndeki ara sokağa park eden G.E, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada kendisini uyaran kişinin de olduğu iki şüpheli tarafından oyalandı.

Şüpheliler, daha sonra aracın ön koltuğunda içinde 22 bin avronun olduğu çantayı alıp yaya olarak kaçtı.

Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki şüpheliyi 12 bin avro ile yakaladı. Polis, 10 bin avro ile kaçtığı belirlenen diğer şüpheliyi arıyor.