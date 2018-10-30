Otomobilin motorunda 17 kilo uyuşturucu bulundu
Edirne'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurup, arama yaptığı otomobilin motor kısmına gizlenen 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yunanistan'a gideceği belirtilen sürücü P.K., gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
- DHA
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen otomobili takibe aldı. Yunanistan'a çıkış yapmak istediği belirtilen P.K.'nin kullandığı otomobil, Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince durduruldu. Düzenlenen operasyon kapsamında, araçta detaylı arama yapıldı. Otomobilin motor kısmına gizlenen, 22 paket halinde 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Sürücü P.K., gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde sorgulanan P.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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