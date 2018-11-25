Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde park halindeki tıra çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Kaza, Diyarbakır-Bismil karayolunun Üçtepe mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BHU 14 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 65 NU 342 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü S.A. ile otomobilde bulunan N.A., M.A.S. ve M.R.B. hayatını kaybetti.
Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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