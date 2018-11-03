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Otomobilin, traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da bir otomobilin park halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Lütfi Kadir Eski(23) yönetimindeki 35 U1233 plakalı otomobil, Karaman-Akçaşehir Karayolu 30. kilometre Beydilli Köyü girişinde yolun kenarında park halindeki pancar yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobilin içine sıkışan Pakize İrem Eski (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile otomobilde bulunan Cemile Günaslan (46) ve Ümmügülsüm Eski (46) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsüm Eski, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişilerin anne ve kızı olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bulunan Beydilli Köyü Muhtarı Cemil Tümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz kazayı duyunca köyden geldik. Traktör tarladan römorku çıkarıp, yol kenarına park etmiş. Herhalde karşıdan da tır gelmiş. Otomobil sürücüsü tırın farıyla birlikte römorka hızla çarpmış. Hiç fren izi yok. Otomobili römorkun altından 2 traktörle zor çıkardık. 2 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin." dedi.

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