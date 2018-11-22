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Bursa'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan Günay Torun (55), hayatını kaybetti.

  • AA
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Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a doğru tabancayla 6 el ateş açıldı. Mermilerden 3'ü karın bölgesine isabet eden Günay Torun, ağır yaralandı.
 
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Torun'un yaşamını yitirdiği saptandı.
 
Günay Torun'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
 
Polis, ilk tespitlerine göre yakın bir akrabası olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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