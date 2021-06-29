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Otomobilinden inerken silahlı saldırıya uğradı

Gaziantep'te hafif ticari aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan Tahir Taş (21), öldü.

DHA29 Haziran 2021 Salı 11:06 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 11:06
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Olay, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Taş'a aracından inerken henüz kimliği öğrenilemeyen kişi av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tahir Taş, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tahir Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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