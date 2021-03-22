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Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan otomobil tamircisi öldü

Antalya'da aracını yıkadığı çamaşır suyundan etkilenerek fenalaştığı belirtilen otomobil tamircisi, hastanede hayatını kaybetti.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:17
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Gündoğdu Mahallesi'nde tamirci Mesut Saygın (41), dün otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra evinde fenalaştı. Hastaneye başvuran Saygın, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

Saygın bir süre sonra evinde yeniden fenalaştı. Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Saygın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Saygın'ın cenazesinin, Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi.

Saygın'ın, çamaşır suyunu fazla teneffüs etmesi nedeniyle zehirlendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

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