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Otomobiliyle park halindeki araca çarpan sürücü öldü

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 12:34 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:34
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Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Burhan Atabay idaresindeki 10 AE 671 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan otomobil, bankette park halinde olan 10 AP 465 plakalı PTT aracına arkasından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Atabay'ın, kendisine ait araçla kaza yaptığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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