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Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da bir kişi, lüks otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Olayla otomobile 4 kurşun isabet ederken, sürücü yara almadan kurtuldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’da lüks otomobiliyle Mustafa Erdoğan Caddesi’nde seyir halinde olan İ.B. isimli bir kişi, seyir halindeki bir başka otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu otomobile 4 araç isabet ederken, aynı zamanda araç sahibi de olan sürücü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kullandıkları otomobille olay yerinden kaçtı.
 
Silahlı saldırının ardından polis ekipleri Davutlar’ın giriş ve çıkışlarında ve mahalle merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği aracın plakasının Türk bayrağı ile bilinçli şekilde kapatıldığını belirledi.
 

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