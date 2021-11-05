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Otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nazım Akman (80) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.

DHA5 Kasım 2021 Cuma 16:48 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:48
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Tosya ilçesi Yazıçam mevkisi D-100 karayolunda meydana geldi. Süleyman Öcalan yönetimindeki 34 RU 5092 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Nazım Akman yönetimindeki 37 DU 831 plakalı sepetli motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nazım Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akman'ın cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.

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