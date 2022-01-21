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Otomobille kamyonun arasına sıkışan parmakları koptu, sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki otomobilinin kapısını açan sürücünün parmakları yoldan kamyonla aracının kapısı arasına sıkışarak koptu. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 09:26 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 09:26
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Kaza, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bayram Toprak, park halindeki otomobilinin yanına gelerek kapısını açtı. Toprak, otomobilin kapısını açtığı anda seyir halindeki kamyon aracın kapısına vurdu. Toprak'ın otomobil ile kamyon arasında sıkışan 2 parmağı koparak yere düştü. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken Toprak ve mahalleli kopan 2 parmağı yerden topladı. Yaralanan sürücü mahalleli tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bayram Toprak otomobiline binmek istediği sırada kamyonun kapıya çarpması görülüyor. Toprak çarpmanın etkisiyle kopan parmaklarını yerden topluyor. Mahalleli kazayı görerek Toprak'ın yardımına koşarken kamyon sürücüsü olay yerinden kaçıyor.

"İKİ TANE PARMAĞINI YERİNDEN KOPARIYOR"

Parmakları kopan sürücünün amcasının oğlu Celal Toprak, "Amcamın oğlu arabayı park ediyor. Arkasından tam aşağı doğru inerken, sol eliyle arabayı açarken kamyon vuruyor. İki tane parmağını yerinden koparıyor ve durmadan kaçıyor. Sağ işaret parmağı ve baş parmağını koparıyor. Şu an hastanede tedavisi sürüyor. Parmakları mevcut. Kazadır, kimse kaza yapmak istemez ama kaçması insanlık dışı bir hareket" diye konuştu.

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