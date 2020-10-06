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Güncel

Otomobiller çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA06 Ekim 2020 Salı 17:04 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:04
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Kaza, Dalaman ilçesi Sanayi Caddesi Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.O. idaresindeki 48 D 0782 plakalı Renault marka ticari araç Turgut Reis Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken, Seyfettin İnce Caddesi’nden sanayi istikametine doğru seyir halinde olan M.D. idaresindeki 48 E 4078 plakalı Fiat marka ticari araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar kazayı hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü M.O.’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer sürücü M.D.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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