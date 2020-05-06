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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti

Milas'ta meydana gelen kaza can aldı. Sürücülerinin araçlarda sıkıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:14 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:14
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Edinilen bilgiye göre; Selimiye-Milas karayolu Sırtlan mevkiinde Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobil ile Azat Kahraman (20) idaresindeki 09 TD 535 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kazada 09 TD 535 plakalı otomobil çarpmanın ardından yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan araçtaki bayan yolcu Dilara Akın (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle çıkarılan araç sürücüsü Azat Kahraman ilk müdahalesinin ardından 75 Yıl Milâs Devlet Hastanesine sevk edildi. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 AFC 39 plakalı otomobil in sürücüsü Ersel Kolukırık’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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