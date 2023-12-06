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Otomobillerine çakar takıp polis gibi davranan hırsızlar yakayı ele verdi: 9 tutuklama

İstanbul'da araçlarına çakar takarak polis gibi davrandıkları ve 24 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Otomobillerine çakar takıp polis gibi davranan hırsızlar yakayı ele verdi: 9 tutuklama
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı çalışmada, şüphelilerin girdikleri evlerden beyaz eşya gibi değerli buldukları ürünleri aldıklarını belirledi.

Yapılan araştırmada haberleşmek için WhatsApp uygulaması üzerinden grup kuran şüphelilerin, yazışmalarında polis ekiplerini "zubi" olarak adlandırdıkları, aynı zamanda araçlarına çakar takarak polis gibi davrandıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 24 evden gerçekleştirdikleri hırsızlık olayının yanı sıra sahte plaka basımı için 15 resmi belgede sahtecilik yaptığını belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 16 şüpheliden 5'ini, farklı tarihlerde yapılan ara operasyonlarda yakaladı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Kasım'da Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe'de belirlenen 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- HIRSIZLIK ANI KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Şüphelilerin evlerden hırsızlık anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille gelen şüphelilerin, girdikleri evlerden çaldıkları eşyayı araçlara koyup olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor. Yine başka bir kayıtta ise şüphelilerin, bindikleri araca çakar takarak ilerlemesi görülüyor.

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