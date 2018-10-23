Otoparka bırakılan araçla ilgili yeni gelişme
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor.
- DHA
Dün akşam saatlerinde bulunan araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı. Ekiplerin araçta inceleme yapmadığı, diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yapılacağı kaydedilmişti. Gerekli izinler alındıktan sonra bugün araçta inceleme yapılması bekleniyor.
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