Otoparka bırakılan araçla ilgili yeni gelişme Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor.