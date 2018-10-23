Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Otoparka bırakılan araçla ilgili yeni gelişme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün akşam saatlerinde bulunan araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı. Ekiplerin araçta inceleme yapmadığı, diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yapılacağı kaydedilmişti. Gerekli izinler alındıktan sonra bugün araçta inceleme yapılması bekleniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esaretin Bedeli Türkiye´de ilk kez tiyatro sahnesinde

Esaretin Bedeli Türkiye´de ilk kez tiyatro sahnesinde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA