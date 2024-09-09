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Otopsi işlemi tamamlandı! Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in otopsi işlemi tamamlandı. Örneklerin bir kısmının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca inceleneceğini bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin daha gözaltına alınarak soruşturmadaki gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

AA/DHA9 Eylül 2024 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
Otopsi işlemi tamamlandı! Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e yükseldi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN NARİN GÜRAN'IN OTOPSİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."

TUTUKLANAN AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

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