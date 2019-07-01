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Otoyolda düşen sebze kasalarını toplarken canından oldu

İzmir-Çeşme otoyolunda araçtan düşen sebze kasalarını toplayan pazarcı otomobilin çarpması sonucu öldü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Hasan İrci, 61 AL 103 plakalı kamyonetiyle Güzelbahçe ilçesinden Buca Sebze ve Meyve Hali'ne gittiği sırada İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere mevkisinde kamyonetten düşen sebze kasalarını toplamak için emniyet şeridinde durdu.

İrci'ye, otoyolda düşen kasaları topladığı sırada sürücüsü öğrenilemeyen 35 KA 6505 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 100 metre ileride duran otomobile de arkadan gelen 35 EB 5316 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, pazarcı Hasan İrci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenip olay yerine gelen İrci'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

İrci'nin cenazesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, İrci'ye çarpan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü verildi.

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