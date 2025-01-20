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Otoyolda kan donduran kaza: Acı detay tüyleri diken diken etti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki gün önce gece saatlerinde parçalanmış halde bulunan cesedin erkek olduğu anlaşıldı. Otoyolda otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden şahsın 84 yaşındaki Abdi Güner olduğu tespit edildi. Güner hakkındaki acı detay ortaya çıktı.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Otoyolda kan donduran kaza: Acı detay tüyleri diken diken etti
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Feci kaza, 18 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Arifiye geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Olayın ardından bölgeye Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, yola savrulan parçalanmış cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırdı.

CESEDİN KAYIP OLARAK ARANAN 84 YAŞINDAKİ ADAMA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Y.K. (71) kontrolündeki 05 ABT 850 plakalı otomobilin bir kişiye çarptığı öğrenildi. Sürücü Y.K. gözaltına alınırken, kazanın oluşumunda karayolları trafik kanununu ihlal ettiği belirlenen yayanın, kıyafet ve beden parçalarından erkek olduğu değerlendirildi. Jandarma ekipleri, tanınmayacak haldeki cesedin kimliğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kameraları üzerindeki incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme timi tarafından parmak izi çalışmasında kaza neticesinde hayatını kaybeden şahsın, 84 yaşındaki Abdi Güner olduğu ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edilecek.

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