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Otoyolda tırın altında kalan iş adamı öldü

Esenyurt TEM Otoyolunda bozulan araçlarını kontrol eden iki kişiye TIR çarptı. Kaza nedeniyle bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

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TEM Otoyolu'nun  Esenkent mevkisinde tırın çarptığı iş adamı Haluk Ergeneli hayatını kaybetti,  yanında bulunan kişi ağır yaralandı .Ergeneli ve beraberindeki şahsın emniyet  şeridine park ettikleri araçtan indikten sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü.
 
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi  öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Hadımköy yönüne giden E.S.E.  idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı tır, Esenkent mevkisinde 2 kişiye çarptı.
 
Tırın çarptığı bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli yaşamını  yitirdi. Ergeneli'nin beraberinde olduğu belirtilen ve kimliği henüz  öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla İstinye Üniversitesi  Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Ergeneli'nin olay yerine gelen eşi ve oğlu sinir krizi geçirdi. Anne  ve oğluna, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
 
Cenaze, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
 
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
 
Haluk Ergeneli ve beraberindeki kişinin 34 SY 9842 plakalı otomobili,  henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park ettikleri, araçtan indikten  sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

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