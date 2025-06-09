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Otoyollarda dönüş yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Otoyollarda dönüş yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu
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Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösteriyor.

BOLU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde de trafikte yoğunluğu yaşanıyor.

Akıcı yoğunluğun yaşandığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Köroğlu rampasında zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

Karayolları ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR,

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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