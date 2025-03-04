İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4486
  • EURO
    38,4526
  • ALTIN
    3424.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Oturduğu sandalyede ölü olarak bulundu

Antalya'da sabah saatlerinde temiz hava almak ve güneşlenmek için balkona çıkan yaşlı adam, oturduğu sandalyede ölü olarak bulundu.

IHA4 Mart 2025 Salı 14:45 - Güncelleme:
Oturduğu sandalyede ölü olarak bulundu
ABONE OL
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç her sabah olduğu gibi temiz hava almak ve güneşlenmek için dayısı ile birlikte oturduğu dairenin balkonuna çıktı. Sandalyeye oturan Kabaağaç'ı öğlen saatlerinde karşı apartmanda oturan komşusu hareketsiz şekilde gördü. Seslenmesine rağmen Kabaağaç'tan tepki alamayan komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.

UYUDUĞUNU SANAN MAHALLE SAKİNLERİ AŞAĞIDAN SESLENDİ

Bu sırada olan biteni meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinleri sandalyede oturur vaziyetteki Kabaağaç'a seslenmeyi sürdürdü. İtfaiye ekiplerin yardımı ile girilen dairenin balkonunda hareketsiz şekildeki İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan incelemede Kabaağaç'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.

Yaşlı adamın her sabah güneşlenmek için balkona çıktığını belirten apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Karşı binadan komşular görmüş. Polis arkadaşlar geldi. Komşular zaten her sabah balkona çıkar otururdu. Dayısı ile birlikte kalıyor, kendi halinde bir insandı. En son dün gördüm, marketten bir şeyler istedi. Aldım aşağıya sepet sarkıttı, istediklerini verdim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.