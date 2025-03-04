Oturduğu sandalyede ölü olarak bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç her sabah olduğu gibi temiz hava almak ve güneşlenmek için dayısı ile birlikte oturduğu dairenin balkonuna çıktı. Sandalyeye oturan Kabaağaç'ı öğlen saatlerinde karşı apartmanda oturan komşusu hareketsiz şekilde gördü. Seslenmesine rağmen Kabaağaç'tan tepki alamayan komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.

UYUDUĞUNU SANAN MAHALLE SAKİNLERİ AŞAĞIDAN SESLENDİ

Bu sırada olan biteni meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinleri sandalyede oturur vaziyetteki Kabaağaç'a seslenmeyi sürdürdü. İtfaiye ekiplerin yardımı ile girilen dairenin balkonunda hareketsiz şekildeki İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan incelemede Kabaağaç'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.

Yaşlı adamın her sabah güneşlenmek için balkona çıktığını belirten apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Karşı binadan komşular görmüş. Polis arkadaşlar geldi. Komşular zaten her sabah balkona çıkar otururdu. Dayısı ile birlikte kalıyor, kendi halinde bir insandı. En son dün gördüm, marketten bir şeyler istedi. Aldım aşağıya sepet sarkıttı, istediklerini verdim" dedi.