Acılı anne böyle feryat etti: HDP 18 yaşındaki oğlumu dağa gönderdi

03 Eylül 2020 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 14:49

Diyarbakırlı Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'în (22) hain terör örgütü PKK tarafından dağa zorla kaçırılarak silahaltına alınmasının ardında 22 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır HDP il binasına gelerek oturma eylemine katılım her geçen gün artıyor. En son olarak Muş'un Bulanık ilçesinden gelen anne Ribabşa Baykara da 7 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Azad'ı bebek katili PKK'nın elinden kurtarmak amacıyla eyleme katıldı.

KANDIRIP GÖTÜRDÜLER

Baykara, HDP oğlunu dağa gönderdiği için eyleme destek verdiğini belirterek kadın haliyle evini kilitleyip oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini belirtti. "Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum.” diyen Baykara “Kimsesizim, çaresizim. Çocuğumun yolunu gözlüyorum. 18 yaşındayken gitti. Tarlada çalışıyordu. Onu kandırıp götürdüler. 7 yıl 3 aydır ondan hiçbir haber alamadım. Sağ ya da ölü ondan haber almak istiyorum. Eğer yaşıyorsa dönsün. Evladım için buraya geldim. Allah bütün annelerin yüreğini ferahlatsın." İfadelerini kullandı.

KENDİSİNİ KAPIYA KİLİTLEMİŞTİ

Oğlu Mehmet için gece gündüz demeden aralıksız HDP binasının önünde nöbet tutan anne Hacire Akar'a kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretleriyle destek verip, yakın akrabaları da eyleme katıldı. Akar’ın başvurusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince oluşturulan özel ekip, Mehmet Akar'ı bulmak için titiz bir çalışma yürütüp kısa süre içerisinde anneyi evladına kavuşturmuştu.

ŞİMDİ TORUNUNU SEVİYOR

Akar'ın, terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, geçtiğimiz yıl nişanlısı Kader ile hayatını birleştirdi. Evladını kurtaran anne Akar, oğlu Mehmet’in, bu yıl baba olduğunu diğer mağdur olan ailelerden de mücadelelerinin asla bırakmamalarını ve çocuklarını PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’den istemelerini söyledi.