Oturuma Hazır Konutlarda En Avantajlı Kampanya KİPTAŞ’tan

Bugüne kadar inşa ettiği 80 bin konutla kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yayan ve insanımıza yaşanabilir alanlar sunan KİPTAŞ, 4 prestijli projesinde kampanya başlattı.

KİPTAŞ tecrübesi ve kalitesiyle hayata geçirilen Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta sınırlı sayıdaki hemen teslim daireler yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarıyla yatırımcılara sunuluyor.

KİPTAŞ, yatırım potansiyeli yüksek 4 prestijli projesinde ayrıca peşin alımlarda yüzde 15 indirim seçeneğine de yer veriyor.

Konut alıcıları, düzenlenen kampanya ile Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta taşınmaya hazır daireleri avantajlı fiyatlarla alabilecek.

YILDIRIM; “KAZANÇLI YATIRIMIN REFERANSI OLDUK”