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Oturuma Hazır Konutlarda En Avantajlı Kampanya KİPTAŞ’tan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta yıl sonu kampanyası başlattı. Oturuma hazır dairelerde peşin alımlarda yüzde 15 indirim sunan KİPTAŞ; vadeli alımlarda ise yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarını konut alıcılarına sunuyor.

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Bugüne kadar inşa ettiği 80 bin konutla kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yayan ve insanımıza yaşanabilir alanlar sunan KİPTAŞ, 4 prestijli projesinde kampanya başlattı.

KİPTAŞ tecrübesi ve kalitesiyle hayata geçirilen Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta sınırlı sayıdaki hemen teslim daireler yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarıyla yatırımcılara sunuluyor.

KİPTAŞ, yatırım potansiyeli yüksek 4 prestijli projesinde ayrıca peşin alımlarda yüzde 15 indirim seçeneğine de yer veriyor.

 

Konut alıcıları, düzenlenen kampanya ile Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta taşınmaya hazır daireleri avantajlı fiyatlarla alabilecek.

 

YILDIRIM; “KAZANÇLI YATIRIMIN REFERANSI OLDUK”

 

İstanbul’un yeni konut projeleri ve yeni yatırımlarla potansiyelini her geçen gün artırdığını belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım; İstanbul’un her bölgesi gün geçtikçe değer kazanıyor. KİPTAŞ olarak bugüne dek hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı olduk. Şimdi de 4 prestijli projemizde hemen teslim daireleri konut alıcılarına sunuyoruz. Sınırlı sayıdaki dairelerimizi yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız örnek ödeme avantajlarıyla sunuyoruz. Ayrıca peşin alımlarda yüzde 15 indirim seçeneğine de 4 projemizde yer veriyoruz. KDV oranlarının yüzde 8’e indirilmesi başta olmak üzere konut alımını kolaylaştırmaya yönelik yapılan teşvikler içinde hükümetimize teşekkür ederiz. Türkiye bugün olduğu gibi yarında daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir’’ dedi.

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