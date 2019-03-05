13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3759
  • 6,0906
  • 222.193
  • 104.132
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ÖTV'yi sıfırlayan düzenleme denizcilikte yeni sayfa açtı

Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve teknelerde KDV oranını yüzde 1'e indiren ve ÖTV'yi sıfırlayan düzenleme denizcilikte yeni sayfa açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve teknelerde katma değer vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indiren ve özel tüketim vergisini (ÖTV) sıfırlayan düzenleme etkisini gösterdi. Türk sahipli olmasına karşın yabancı bayraklı faaliyet gösteren 6 bin 208 tekne, düzenlemenin ardından "Türk bayrağı"na geçti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, son 16 yılda denizciliğe yönelik önemli adımlar atıldı. Sektöre ÖTV'siz yakıt desteği verilirken, deniz taşımacılığına yönelik destekler ve üreticiye sağlanan kolaylıklarla Türk denizciliği hızlı gelişme gösterdi.

Gemi sanayisine 16 yıllık süreçte 3 milyar dolara yakın altyapı yatırımı yapıldı ve sektör yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştı.

Deniz ticaret filosu ise 2003'e göre 4 katın üzerinde büyüyerek, taşıma kapasitesi bakımından 8,8 milyon DWT'den 28,6 milyon DWT'ye ulaştı.

Türk deniz ticaret filosu, DWT bazında dünya deniz ticareti filosundan yüzde 110 daha hızlı büyüdü. Türkiye, halen tonajda filo büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer alıyor.

Sektöre 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt desteği sağlanırken, bugüne kadar geçen süreçte yaklaşık 7 milyar liralık ÖTV tahsil edilmedi ve bu yolla deniz taşımacılığına destek verildi.

TÜRK BAYRAĞINA GEÇENLERE BÜYÜK DESTEK

Denizcilik sektörünün büyümesine yönelik çalışmaların yanı sıra, Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan teknelerin Türk bayrağına geçişini sağlayacak düzenlemeler de yapıldı.

Türk bayrağını cazip kılacak son adımla gümrük vergileri düzenlenmesine ek olarak KDV yüzde 1'e indirildi. Sektör ÖTV, damga vergisi, ithalat vergisi benzeri bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutuldu ve süre kısıtlaması koymaksızın yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk sahiplerine, Türk bayrağına geçiş için fırsat tanındı.

6 BİN 208 TEKNE TÜRK BAYRAĞI TAKTI

Söz konusu düzenleme sonrasında, Türk bayrağına çok hızlı bir geçiş yaşandı. Sektör istatistiklerine göre, 6 bin 208 Türk sahipli yabancı bayraklı tekne, Türk bayrağı taktı.

Ayrıca geçen yıl sonu itibarıyla 25 gemiye geçici olarak Türk bayrağından çıkma izni, 9 gemiye geçici olarak Türk bayrağı çekme izni verildi.

 

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Enflasyonda aşağı yönlü süreç devam ediyor'

'Enflasyonda aşağı yönlü süreç devam ediyor'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Hazırlıklar tamam

PKK/YPG’li teröristler, askerlerimize taciz ateşi açtı

PKK/YPG’li teröristler, askerlerimize taciz ateşi açtı

Diyarbakır’da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

Diyarbakır’da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı!

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı!

HDP rest çekti, CHP kapısını çalıp özür diledi

HDP rest çekti, CHP kapısını çalıp özür diledi

Kılıçdaroğlu’nun talimatı lafta kaldı

Kılıçdaroğlu’nun talimatı lafta kaldı

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz
 

POPÜLER HABERLER

Renault Megane HB 1.5 dCi EDC seçeneğini test ettik

Renault Megane HB 1.5 dCi EDC seçeneğini test ettik

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA