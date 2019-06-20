Oy kullanma saatleri İstanbul 23 Haziran seçimleri kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? 2019 oy kullanma saatleri!

‘İstanbul’da oy kullanma saatleri kaçta başlayacak? İstanbul’da oy kullanma saatleri kaçta bitecek?’ sorularına milyonlarca seçmen yanıt arıyor. Kritik 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala oy kullanacak seçmenler, oy kullanma işlemlerinin saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğini merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran İstanbul seçimlerinin saat kaçta başlayacağını ve saat kaçta son bulacağını açıkladı. İstanbul seçimleri için oy kullanacak 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirecek. YSK güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ülke genelinde oy verme saatlerini açıkladı. Seçmenler, YSK tarafından belirlenen seçim noktalarına giderek kimlik belgeleriyle birlikte oy kullanabilecek. 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. YSK seçim yasaklarını kaldırdıkdan sonra tv kanallaro oy oranlarını vermeye başlayacak. İşte 24 Haziran seçimleri oy kullanma saatleri...

İSTANBUL OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

23 Haziran seçimleri oy verme sabah saat 8 de başlayıp akşam 17 de bitecek YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra TV kanallara oy oranlarını vermeye başlayacak.

Oy kullanma işlemleri akşam saat 17.00’de sona erecek.

İŞTE SEÇİM TAKVİMİNİN DİĞER AŞAMALAR:

13 Haziran Perşembe

Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

16 Haziran Pazar

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

18 Haziran Salı

Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgilerin Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgilerin de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılacak

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanakla iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 16 Haziran günü akşamına kadar alamayanlar, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

19 Haziran Çarşamba

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması bitirilecek. İlçe seçim kurullarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı kesinleşenlere ilişkin olarak sonradan gelen bilgiler sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz şerhi" girilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarından, tutuklular ile tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek.

20 Haziran Perşembe

Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanacak.

21 Haziran Cuma

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleşen seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi

Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

23 Haziran Pazar

Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek