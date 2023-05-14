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Oy kullanma yoğunluğu sürüyor

İstanbul'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacakları okullarda yoğunluk oluşturdu.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 15:47 - Güncelleme:
Oy kullanma yoğunluğu sürüyor
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Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu megakentte oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren seçmeler demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kent genelinde belirlenen okullara vatandaşlık görevini yapmak için gelen seçmenler, binaların önlerinde ve çevresinde yoğunluğa neden oldu. Bazı okulların girişlerinde ve sandıkların bulunduğu sınıfların önlerinde ise kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, Maltepe'deki okullara oylarını kullanmak için sabah saatlerinde ulaştı. Katılımın yoğun olduğu gözlenen ilçede vatandaşlar oylarını kullanmak için sınıfların önlerinde sıraya girdi. Emniyet önlemlerinin de alındığı okullarda oylarını kullanan yaşlı ve engellilere görevliler yardımcı oldu.

Pendik ve Gaziosmanpaşa'da oy kullanan vatandaşlar, okulların bahçelerinde ve koridorlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların, engelli yakınlarını oy kullanması için tekerlekli sandalye ile okullara getirdikleri görüldü.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Öte yandan, Beyoğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli bir sandık başkanı hakkında seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmak istediği gerekçesiyle işlem başlatıldı. Hakkında tutanak hazırlanan şüphelinin sandık kurulu başkanlığı görevinin de iptal edildiği öğrenildi.

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