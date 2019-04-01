AK Parti'nin Konya adayı Altay, yüzde 70.7'lik oy oranıyla seçimi zaferle bitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı. Altay'ın aldığı oy oranı 70.7'yi geçti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Uğur İbrahim Altay 644 bin 926, İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek 177 bin 392 oy aldı.
"OLDUKÇA YÜKSEK BİR OY ORANINA SAHİBİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında aralıksız çalışma yürüttüklerini aktaran Usta, Konya'nın Cumhur İttifakı'na destek vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- "CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HEP BERABERİZ"
Usta, büyükşehir belediyeleri içerisinde Konya'nın birinci sırada yer aldığını belirterek, "Henüz açılmayan sandıklarımızdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum ama yine her zamanki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklar netleştikçe inşallah Türkiye birincisi olma şansımız halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak hep beraberiz." diye konuştu.
- "KAZANAN TÜRKİYE'DİR"
Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın oy oranını koruduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:
"Burada kazanan Türkiye'dir. Kazanan vatanımız, milletimiz ve bayrağımızdır. Bu beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun, Türkiye için vatandaşlarımız için hemşehrilerimiz için kabul gördüğününün bir göstergesidir. Cumhur İttikakı'na destek veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarımızın kazandığı neredeyse kesinleşmiş durumda."
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da kentteki seçim sonuçlarının büyük oranda netleştiğini ifade ederek, Cumhur İttifakı olarak kazandıklarını söyledi.
Milletin geleceğine kaygı duyanların bir araya geldiğini anımsatan Angı, Türkiye'nin yarından itibaren çok daha aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini belirtti.
Basın toplantısına, AK Parti Konya milletvekilleri, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ve ilçe belediye başkan adayları da katıldı.
- ALTAY'IN ÖZ GEÇMİŞİ-
Altay, İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.
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