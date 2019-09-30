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Oya Yaylalı kimdir? TRT'nin eski spikeri Oya Yaylalı vefat etti!

Oya Yaylalı vefat etti. TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı vefat etti. Bu haberin ardından TRT'nin eski spikeri Oya Yaylalı kimdir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, 'Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi. TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı hakkında tüm merak edilenler sizlerle...

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Oya Yaylalı vefat etti. TRT'nin eski spikeri Oya Yaylalı kimdir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Oya Yaylalı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 
 
OYA YAYLALI VEFAT ETTİ! 
TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı vefat etti.
 

 
TRT'NİN ESKİ SPİKERİ OYA YAYLALI KİMDİR? 
İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.
 

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