Oyları azalan İmamoğlu kutlamaları iptal etti

YSK mazbatasını almadan kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu, İzmir'deki kutlamaya katılmayacak.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, Twitter hesabından kutlamanın iptal edildiğini duyurdu. Soyer, "Yarın saat 18.00’da Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan halk buluşmamız Sayın İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun gündemi nedeniyle ertelenmiştir. Kutlama buluşmamızın tarihi kısa sürede yeniden paylaşılacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da oy farkı azalıyor

AK Parti'nin binlerce oyunun CHP ve diğer partilere kaydırıldığının ortaya çıkmasının ardından birçok ilçede oylar yeniden sayılmaya başladı.

CHP'nin paniğe kapılmasından sonra İstanbul İl Seçim Kurulu, sayımları dün gece saatlerinde durdurma kararı almıştı.

YSK Başkanı Sadi Güven sabah saatlerinde, "Sayıma başlanmışsa bunun kesilemeyeceğine karar verildi" açıklamasını yaptı.

Sistematik hırsızlık deşifre oldu

Türkiye'nin büyük bir heyecanla adeta nefesini tutarak takip ettiği seçim sürecinin şüphesiz en önemli konusu İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlar oldu.

AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın kazandığı oyların tutanaklarda ve YSK sisteminde farklı olması akıllara ilk olarak ‘hata’ ya da yanlışlıkla ‘kaydırma’ olabileceği düşüncesini oluştursa da aradan geçen zamanda ortaya çıkan tablo sürecin bir hata değil, sistematik oy hırsızlığı üzerine kurgulandığını gözler önüne serdi.

İstanbul’da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen yerlerde dahi kimi sandıklarda Binali Yıldırım'a ‘sıfır’ oy çıktığı gözlenirken, bu noktalarda oyların çoğunlukla CHP’ye kimi noktalarda DSP’ye aktarıldığı görüldü. Söz konusu tutanaklara göre Yıldırım'ın 3 bin 859 oy aldığı toplam 30 sandıkta tutanaklara sıfır oy geçirilirken, 12 sandıkta ise Yıldırım'ın aldığı 1269 oy tutanaklara her sandıkta 1 oy olmak üzere 12 olarak geçirildi. İstanbul’un dört bir yanındaki çok sayıda tutanakta benzer işlemlerin yapıldığı görüldü.

İlçe seçim kuruluna itiraz

Siyasi partiler ilk olarak ilçe seçim kurullarına itirazda bulunacak. İlçe seçim kurulları bu itirazları bugün 15.00’e kadar alacak.

İlçede iki gün içinde karar

İlçe seçim kurulları yapılan itirazları 3-4 Nisan tarihlerinde karara bağlayacak. Bu kararlara karşı siyasi partiler itirazlarını 5 Nisan’a kadar il seçim kurullarına yapacak.