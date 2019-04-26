Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıharman köyünde yaşayan Ahmet V. (11), evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla başından yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi hastane morguna konuldu.