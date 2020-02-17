İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0492
  • EURO
    6,5575
  • ALTIN
    307.212
  • BIST100
    120921
Güncel

Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, iddiaya göre oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi14:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:31

Olay, Karşıyaka Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, A.S.S. (45) ile nişanlısı evde bulundukları sırada nişanlısı yemek yapmak için mutfağa geçince kendisi de evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. Odadan patlama sesi gelmesi üzerine odaya gelen ismi alınamayan nişanlısı, A.S.S’yi kanlar içinde buldu ve komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S.S. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan A.S.S, durumunun ağır olması dolayısıyla Konya’ya sevk edildi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Füzeler ateşlendi! Esed'e karşı operasyon başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

İYİ Partili vekilden istifa kararı
İYİ Partili vekilden istifa kararı

İYİ Partili vekilden istifa kararı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.