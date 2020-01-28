İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,941
  • EURO
    6,545
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    121001
Güncel

Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polisin düzenlediği operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA28.01.2020  10:19 - Güncelleme: 28.01.2020  10:19

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161,8 gram afyon sakızı, 336,38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden 2’si hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Azez’deki bombalı saldırı kamerada

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.