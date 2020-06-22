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Oyuncaklarına bile mayın tuzaklayıp çocukları hedef aldılar

Terörist Hafter'den kurtarılan Libya toprakları adeta ceset tarlası gibi. Yeni Şafak'a konuşan Kayıp Kişileri Arama Komisyonu Başkanı Kemal Ebubekir, “Özellikle Güney Trablus'tan büyük endişe duyuyoruz. Gelen bilgilere bakılırsa yüzlerce cesedin varlığından söz edebiliriz” dedi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:24 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 08:24
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Libya’da Hafter milislerinden temizlenen bölgelerde ortaya çıkan toplu mezarlara her gün bir yenisi ekleniyor. Terhune ve Trablus güneyindeki çalışmaları yürüten Kayıp Kişileri Arama ve Kimlik Tespiti Komisyonu Başkanı Kemal Ebubekir, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada bölgedeki son duruma ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. İlk feci görüntülere Terhune’deki hastanede şahit olunduğunu hatırlatan Ebubekir, “Orada 106 ceset vardı. Sonra 12 toplu mezar bulduk. Son olarak 10 kişinin gömüldüğü bir yer bulundu. Terhune’de ceset sayısı 160’ı aştı. Net rakam veremiyoruz. Çünkü mayınlar işimizi zorlaştırıyor. Sadece cesetlerin içine değil, bütünlüğü bozulmuş vücut parçalarının üzerinde de bubi tuzakları bulunuyor” dedi. Yeni toplu mezarların varlığına ilişkin Trablus güneyinden endişe duyduklarını ifade eden Ebubekir şunları söyledi:

“Çok sayıda mahalleden ihbar geliyor. 15 kişinin cesedine ulaştıktan sonra mayınlar yüzünden çalışmaları yavaşlattık. Gelen bilgilere bakılırsa daha yüzlerce cesetten söz edebiliriz. Emir bekliyoruz. Mayınların temizliği sonrası aramayı hızlandıracağız. Ailelerle iletişim için özel bir birim kurduk. Kimlik tespiti zaman alan ve uzmanlık gerektiren bir konu. Biz başvuru işlemlerini kabul ediyoruz. Ailelerden örnekler alıyoruz. Komisyon olarak Terhune ve Trablus’un güneyinde kimliği belirsiz cesetlerin ve toplu mezarların sayısındaki artış nedeniyle çalışmalarımızı koordineli şekilde sürdürüyoruz. Görevimizi mümkün olduğunca hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden de halkı bilinçlendirmeye çabalıyoruz. İş makineleriyle rastgele ve izinsiz olarak mezar kazılmaması için uyarıyoruz. Kurumun telefon numaralarını paylaşıyoruz. Toplu mezar bulunduğunda hiçbir işlem yapmadan doğrudan doğruya komisyonu bilgilendirmesini istiyoruz.”

O BİR CANİ

Libya Parlamentosu, uluslararası topluma savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulundu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşrû silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi. Başkent Trablus’taki parlamentonun Savunma ve Ulusal Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentinde savaş suçu sayılan toplu mezarlar için soruşturma talep edildi. Açıklamada, “Güvenlik ve yargı birimlerinden Hafter milislerinin soruşturulması için tüm yasal işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz” denildi. Diğer yandan, Libya Başsavcılığı başkent Trablus’un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan toplu mezarlara ilişkin 20 kişi hakkında yakalama emri çıkardı. Libya ordusu kaynakları, yakalama kararı çıkarılan kişilerin çoğunun Terhune’de darbeci Hafter’le işbirliği yapan Kani kabilesi mensupları olduğunu belirtiyor.

MSB: Hainler kaçacak delik arıyor!

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