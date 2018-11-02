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Oyuncu Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine oyuncu Ahmet Kural'ı, ifadesini almak üzere adliyeye çağırdığı öğrenildi.

Şarkıcı Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan dün şikayetçi olmuştu. Sıla Gençoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı da aldırmıştı.

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