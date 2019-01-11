Oyuncu Deniz Çakır ifade vermek üzere adliyeye geldi Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.