Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Son olarak Krem, Evlat Kokusu ve son olarak Yasak Elma dizileriyle tanınan oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar. Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir dahaki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..." mesajını paylaştı.

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı.

İşte Haktan Pak'ın ardından dostlarının mesajları:

* 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum. (Serdal Genç)

* İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom.

Birlikte görev ve yol aldığım için hep gurur ve mutluluk duyacağım güzel kardeşim. Mekanın cennet olsun (Janset)

* Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim (Dolunay Soysert)

HAKTAN PAK KİMDİR?

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi/Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.