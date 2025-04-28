Oyuncu Metin Yıldız 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programına katıldı. Gündeme dair birçok konuda yorumlarda bulundu.

Programda CHP'nin başlattığı boykot hamlesine sert bir dille eleştiren Yıldız, "Samimiyetsiz bir çağrı ki bu, biz neyi boykot ediyoruz, bunu bilmiyoruz. Neden boykot ediyoruz, bunu da bilmiyoruz. Ellerinde bir liste, "Şu, şu, şu boykot edilecek" diyorlar. Nedenini açıklamıyorlar. "Bide alay ederler gibi dalga geçerler" gibi. Bu gösteriyi televizyon veriyor mu? Tamam, onu boykot etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Boykotun gereksiz olduğunu savunan Yıldız, "Boykotun şimdi zamanı mı? Ülke ekonomisinin ne kadar zarar gördüğünü, hem bir takım yaptırımlardan sonra, hem depremden sonra, hem darbeden sonra ülke ekonomisi zaten kötüye gidiyor. Toparlamak için bir şeyler yapmak, ülke ekonomisini yukarıya kaldıracak bir fikrimiz var mı? Ona katılalım, biz de alkışlayalım" sözlerini söyleyerek boykota tepki gösterdi.

Türkiye üzerine oynanan oyunlara değinen Yıldız, "Bu ülke üzerinde oynanan oyunlardan bahsedilir yıllarca. En büyük oynanan oyun, bizim ahlaki değerlerimizi yitirmemiz, ötekileşmemiz, birbirimize bu şekilde düşmemiz. Kimin ne söylediği, hiç kimsenin umurunda değil; çıkarlarıyla örtüşmüyor mu, onun tuttuğu partiyle güzel bir şey söylemişse, ne söylediği umurunda değil. Hep beraber destek." dedi.