Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in itirazları reddedildi
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
Ayrıntılar geliyor..
Ayrıntılar geliyor..
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