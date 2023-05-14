İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oyunu Başkan Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na ''kaset'' göndermesi
Güncel

Oyunu Başkan Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na ''kaset'' göndermesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oyunu Başkan Erdoğan'a verdi ve oy pusulasının üzerine 'Bay bay Kemal' yazan bir kaset yerleştirerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

14 Mayıs 2023 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Oyunu Başkan Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na ''kaset'' göndermesi
ABONE OL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala servis edilen sahte görüntü ve dekontlarla Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylıktan el çektirdi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDE PEŞ PEŞE İSTİFALAR YAŞANDI

İnce'nin geri çekilme kararı sonrası Memleket Partisi tabanında muhalefete karşı öfke çığ gibi büyüdü. Birçok il ve ilçe teşkilatı istifa ederek AK Parti'ye geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ilan etti.

CHP ve FETÖ'nün 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrasında cumhurbaşkanı adaylığından çekilen İnce, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bölücüleri FETÖ'cüleri sevindirme" dedi.

SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA KASET GÖNDERMESİ

İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine "Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan seçmenin oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.