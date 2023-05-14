Oyunu Başkan Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na ''kaset'' göndermesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala servis edilen sahte görüntü ve dekontlarla Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylıktan el çektirdi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDE PEŞ PEŞE İSTİFALAR YAŞANDI

İnce'nin geri çekilme kararı sonrası Memleket Partisi tabanında muhalefete karşı öfke çığ gibi büyüdü. Birçok il ve ilçe teşkilatı istifa ederek AK Parti'ye geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ilan etti.

CHP ve FETÖ'nün 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrasında cumhurbaşkanı adaylığından çekilen İnce, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bölücüleri FETÖ'cüleri sevindirme" dedi.

SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA KASET GÖNDERMESİ

İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine "Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan seçmenin oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği görüldü.