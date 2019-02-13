Ozan Arif Şirin hayatını kaybetti

Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Şirin, sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Şirin'in ölüm haberini alan yakınları, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Şirin'in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun'daki Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin cumartesiye alındığını belirterek "Acımız büyük. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Babam da tattı. Acımız çok taze. Babamın çok arzusu vardı. Millet ve vatan için daha iyiyi, daha güzeli istedi, hayali buydu. Her evlat için babasının ölümü erken olur. Bizim için de erken öldü." ifadelerini kullandı. Mehmet Alp Şirin, babasının hastalığı sürecinde çok ağrı hissetmediğini, huzurlu olduğunu kaydetti.

OZAN ARİF KİMDİR

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.