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Özbekistan'dan afetzedelere destek kampanyası: 270 ton insani yardım gönderildi

Özbekistan'da, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Türkiye'ye 270 ton insani yardım gönderildi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Özbekistan'dan afetzedelere destek kampanyası: 270 ton insani yardım gönderildi
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Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Kurt, basına yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğin koordinasyonunda Özbekistan halkı ve resmi makamlarının desteği ile ülke genelinde yardım kampanyasının sürdüğünü belirtti.

UTİD'in de destek verdiği kampanya kapsamında ülke genelinde toplanarak Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine şimdiye kadar 270 ton insani yardımın gönderildiğini ifade eden Kurt, bu yardımların gıda, ilaç, battaniye, uyku tulumu, giysi, ayakkabı, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, elektrikli soba ve diğer malzemeleri içerdiğini aktardı.

Kurt, depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin 6 kargo uçağı, Özbek ve Türk hava yolu şirketlerinin tarifeli uçakları ve 10'dan fazla tırla Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Özbek halkının depremzedelere yardımlarının çok fazla olmasından dolayı yardım malzemelerinin toplandığı merkezi daha geniş bir yere taşıdıklarını dile getiren Kurt, Özbekistan hükümeti ve halkının Türkiye'deki depremzedeler için ellerinden gelen her türlü destek ve yardımı yaptığını, bundan dolayı Özbekistan halkına ve yönetimine müteşekkir olduklarını söyledi.

Özbek vatandaşlarının nakit para yardımları da sürdürüyor

Öte yandan Özbekler depremzedeler için nakdi yardımlarda da bulunuyor.

Özbekistan Ulusal Medya Birliği Başkanı, Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Şerzad Kudrethoca, ülkede basın kuruluşları tarafından depremzedeler için toplanan yardımları AFAD hesabına gönderdi.

Özbekistan Devlet Sanatçısı Ferruh Zakirov da Ziraat Bank Özbekistan üzerinden Özbek sanatçılar tarafından toplanan nakit para yardımını AFAD hesabına aktardı.

Özbek aşçıların 10 bin kişiye günde 2 öğün yemek dağıttığı deprem bölgelerinde, İstanbul merkezli Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi yer alıyor.

Özbekistan'ın kurduğu sahra hastanesinde de 71 sağlık görevlisi çalışıyor.

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