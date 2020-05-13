Özbekistan'dan getirilen vatandaşlar karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:19

Tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Yalova'nın Termal ilçesine taşındı.

Karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlara, yolculukları sırasında polisler eşlik etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, yaptığı açıklamada, biri bebek olmak üzere 156 kişiyi yurtta ağırlayacaklarını ifade etti.

Bu kişilerin 14 gün karantinada kalacağını belirten Kalyon, "Misafirlerimizin bu süreyi güzel geçirebilmelerini sağlamak için AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışmalarımızı yaptık. Bu süre içinde herhangi bir pozitif durum çıkmazsa AFAD tarafından ayarlanan araçlarla memleketlerine uğurlayacağız. Ancak gittikleri evlerinde de kendilerini 14 gün karantinada tutacaklar. Burada kaldıkları süre içinde sabah ve akşam olmak üzere iki defa sağlık kontrolleri yapılacak." diye konuştu.

Kalyon, Çınarcık'taki yurda daha önce yerleştirilen 25 kişinin karantina süresinin ise devam ettiğini kaydetti.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek verecek.