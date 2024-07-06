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Özbekistan'dan 'Türk Ekoloji Konseyi' kurulsun teklifi

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iklim değişikliğiyle mücadeleye de değinerek, bu alanda mevcut sorunların sistematik şekilde çözülmesi amacıyla merkezi Aral Gölü bölgesinin önemli şehri olan Nukus'ta olmak üzere Türk Ekoloji Konseyinin kurulmasını önerdi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:23 - Güncelleme:
Özbekistan'dan 'Türk Ekoloji Konseyi' kurulsun teklifi
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Dünyası ülkelerinin kararlılıkla büyük dünya pazarlarına açılmayı ve yeni tarihi koşullarda Büyük İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedeflediğini bildirdi.

Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin, Türk Dünyası'nın kültür başkentlerinin biri Şuşa'da gerçekleştirilmesinin sembolik olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Karabağ bölgesinde büyük yaratıcı çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Mirziyoyev, zirvenin artan küresel tehdit ve zorluklarla karşılıklı güven krizi koşullarında gerçekleştirildiğini belirterek "Böyle zor bir ortamda zamanın kendisi, ortak yaklaşımların geliştirilmesini ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yeni niteliksel seviyeye çıkarılmasını gerektiriyor." dedi.

TDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 27 arttığını aktaran Mirziyoyev, bu sene de aynı büyüme oranının gözlemlendiğini bildirdi.

Mirziyoyev, "Ülkelerimiz, kararlılıkla büyük dünya pazarlarına açılmayı ve yeni tarihi koşullarda Büyük İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

İşbirliğinde yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve modern dijital sistemlerin uygulanması sonucu Trans Hazar Uluslararası Koridoru'ndan geçen yük taşımacılığının arttığına işaret eden Mirziyoyev, iş dünyası için cazip tarifelerin uygulanmasının bu koridorun rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te olmak üzere TDT Demiryolu İdareleri Konseyi'nin kurulmasını önerdi.

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM ZİRVESİ, TDT ÜLKELERİ İÇİN TARİHİ ÖNEME SAHİP

İklim değişikliğiyle mücadeleye de değinen Mirziyoyev, bu alanda mevcut sorunların sistematik şekilde çözülmesi amacıyla merkezi Aral Gölü bölgesinin önemli şehri olan Nukus'ta olmak üzere Türk Ekoloji Konseyinin kurulmasını önerdi.

Mirziyoyev, uluslararası iklim işbirliği alanında Türk Dünyası'nın sesinin giderek yükseldiğini belirterek, bu bağlamda kasımda Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin TDT ülkeleri için tarihi öneme sahip bir etkinlik olacağını kaydetti.

Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Mirziyoyev, 2030'a kadar ülkesinin enerji dengesindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 40'a çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Mirziyoyev, yabancı ortakların katılımıyla her yıl yaklaşık 2 gigavat kapasiteli yeni güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin devreye alındığını anlatarak "Ayrıca komşu Kırgızistan'da hidroelektrik santrali inşası için Kazakistan ile çalışmaya başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, gelecek yıl ülkesinde TDT himayesinde müspet bilimlerde Genç Türk Olimpiyatı ve Dünya Türkologlar Kongresi'nin düzenlenmesini teklif etti.

İsrail-Filistin meselesine de değinen Mirziyoyev, Orta Doğu'da stratejik istikrar ve barışın sağlanmasının ana koşulunun, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, Afganistan'daki duruma da işaret ederek Özbekistan'ın Afganistan halkına gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

  • TDT Zirvesi
  • İklim Değişikliği
  • Türk Ekoloji Konseyi

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